18:38 07 августа 2017 5

В школе №92 девочкам грозят выговорами за ношение классических брюк Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В самой крупной тюменской школе №92 вспыхнул скандал: родители, возмущенные запретом на брюки для учениц, написали заявление в прокуратуру. Корреспонденту «URA.RU» мама первоклассницы Ольга Зенкова рассказала, что все беседы с руководством школы и призывы к разумному решению проблемы ни к чему не привели.

Более того, по словам собеседницы агентства, родителям предложили поискать другую школу, иначе первоклассница будет получать выговоры от директора. «Я не против формы. Но почему нельзя зимой, в холода, носить классические строгие брюки?» — удивляется горожанка. Отмечая, что такие требования к одежде девочек расценивает как дискриминацию по половому признаку.

Буклеты с образцами формы родителям первоклашек школы №92 раздали летом на общем собрании, но сразу предупредили, что брючный вариант для девочек запрещен.

«Я пошла на прием к директору, спросила, правда ли, что классические брючки запрещены? И какие аргументы в пользу этого решения?

Он сказал: аргумент первый — русский менталитет. Я на него смотрю — и у меня просто слов нет, — рассказала Ольга Зенкова. — И еще он сказал, что брюки передавливают девочке органы в период полового созревания и у нее там все неправильно развивается.

Сказал, что ему неудобно об этом говорить мне, взрослой женщине, и посоветовал подойти к школьному медику. Правда, тут же сказал, что та в отпуске».

Кроме того, говорит собеседница агентства, директор школы сообщил ей, что юбка — это красиво, до сих пор никто по этому поводу не возмущался, а вопрос о школьной форме решал совет школы. «Я считаю, что у ребенка должно быть право выбора, я же не отказываюсь от формы, но почему нельзя надеть классические брюки, это же не джинсы? Кстати, сам директор дважды во время наших бесед был в джинсах», — отметила тюменка.

Школа №92 — самая крупная в Тюмени. В 2016 году здесь был даже 1«я» класс Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В итоге, рассказала Ольга Зенкова, директор предложил горожанке сменить учебное заведение, предупредив при этом, что брюки запрещены во всех школах Тюмени. «Я спросила директора, что произойдет, если дочь придет в брюках. Он сказал, что будет объявлять ей выговоры», — говорит мама первоклассницы.

«Я специально обзвонила несколько школ, мне там говорили: вы что, с ума сошли, что за бред? Брюки не запрещены. Потом я пошла к детскому гинекологу, меня задел вопрос про органы. Гинеколог тоже мне сказал, что это бред и она такого еще не слышала. У нее тоже был шок», — рассказала собеседница агентства.

После этого Ольга написала заявление в школу с просьбой разрешить ее дочери носить классические брюки, поскольку зимой в Тюмени погода не всегда располагает к изящным юбочкам и платьям, а снимать вторые теплые штаны в общей раздевалке при мальчиках для ученицы будет не очень удобно.

Официальный ответ за подписью и. о. директора школы Татьяны Дильмиевой гласил, что «учащимся предоставляется выбор формы одежды»: так, девочки могут выбрать, надеть им сарафан или юбку. Такие требования «введены с целью создания рабочей атмосферы во время учебного процесса, соблюдения санитарно- гигиенических норм и не направлены на дискриминацию школьников», — сообщила Дильмиева. Получив этот ответ, тюменка написала заявление в прокуратуру.

«Сегодня мы намерены его подать», — сообщила она, отметив, что из внутренних школьных документов фактически следует, что «брюки запрещены не только учащимся, педагогам, но и родителям — как участникам образовательного процесса».

Фото: скриншот ответа руководства школы №92

К сожалению, получить комментарий в МАОУ СОШ №92 не удалось: в приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что директор учебного заведения Юрий Карнаухов находится в отпуске до 22 августа и прокомментировать ситуацию может только замдиректора Татьяна Дильмиева.

В течение часа на звонки по телефону, указанному на сайте как номер Дильмиевой, не отвечали.

В городском департаменте образования сообщили, что «установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации (общеобразовательного учреждения). Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

При этом, подчеркнули в департаменте, «локальный нормативный акт школы принимается с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. В случае несогласия родители (законные представители) вправе предложить свои варианты, которые будут рассмотрены органами государственно-общественного управления учреждения».