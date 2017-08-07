19:10 07 августа 2017 0

Замминистра Андрей Чибис ждет от региональных чиновников полного и достоверного отчета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские чиновники должны будут объяснить свердловчанам причины, по которым граждан не переселяют из ветхого и аварийного жилья. Соответствующее требование в адрес региональной администрации направил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

«С учетом выявленных на территории Свердловской области рисков нерасселения граждан в срок до 1 сентября 2017 года из 29,86 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда прошу в срок не позднее 11 августа 2017 года провести публичные встречи с гражданами, переселение которых не может быть осуществлено в установленный срок, дать пояснения о причинах задержки переселения и проинформировать о реальных сроках выполнения ранее взятых обязательств», — зачитал содержание письма источник «URA.RU» в администрации главы региона.

Отчеты о проведенных мероприятиях должны содержать фото и видеоматериалы, а также мониторинг средств массовой информации — их в федеральном министерстве ждут до 15 августа. Директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов уточнил, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение о личном участии во встречах с нуждающимися, но эти мероприятия не будут публичными. «Общение главы региона с жителями двух домов (а именно такое количество не успеют расселить вовремя) произойдет в заранее оговоренное с гражданами время», — уточнил чиновник.

Нынешние требования федерального минстроя не единственная жесткая мера, примененная к региону. Неделей ранее на пост замминистра не согласовали депутата Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько. Одной из причин стал как раз срыв программы переселения из ветхого и аварийного жилья в то время, когда парламентарий еще являлся региональным министром строительства.