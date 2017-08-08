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08 августа 2017
07 августа 2017
07:37  08 августа 2017 0

Санкции США спровоцируют перебои с поставками российского газа в Европе

Клипарт. Нижневартовск., плита, газ, газпром, огонь
Газ для европейских потребителей может подорожатьФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Из-за санкций США в Европе могут возникнуть перебои с поставками российского газа, к этому приведут значительные задержки со строительством новых трубопроводов и отмена проектов.

По мнению экспертов, если «Газпрому» придется самостоятельно финансировать строительство новых объектов, то кредитоспособность компании не пострадает, отмечает «Национальная служба новостей».

Американские санкции могут привести к ограничению доступа к технологиям, необходимым для завершения строительства «Турецкого потока» и «Северного потока-2», что сделает «голубое топливо» более дорогим для европейских потребителей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Такое развитие событий может быть выгодным Вашингтону для поставки американского сжиженного природного газа по более высоким ценам.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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