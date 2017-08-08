Санкции США спровоцируют перебои с поставками российского газа в Европе

Из-за санкций США в Европе могут возникнуть перебои с поставками российского газа, к этому приведут значительные задержки со строительством новых трубопроводов и отмена проектов.
По мнению экспертов, если «Газпрому» придется самостоятельно финансировать строительство новых объектов, то кредитоспособность компании не пострадает, отмечает «Национальная служба новостей».
Американские санкции могут привести к ограничению доступа к технологиям, необходимым для завершения строительства «Турецкого потока» и «Северного потока-2», что сделает «голубое топливо» более дорогим для европейских потребителей, пишет «Федеральное агентство новостей».
Такое развитие событий может быть выгодным Вашингтону для поставки американского сжиженного природного газа по более высоким ценам.