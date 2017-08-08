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09:53  08 августа 2017 0

Экс-начальнику налоговой службы Зауралья отменили приговор за превышение полномочий

Судебное заседание в отношении экс-руководителя УФНС РФ по Курганской области Юрия Касьяненко. Курган, касьяненко юрий
Юрий Касьяненко останется под стражей до 7 сентябряФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд отменил приговор горсуда по делу бывшего начальника налоговой службы Зауралья Юрия Касьяненко, осужденного за превышения полномочий. Дело направлено на новое рассмотрение, подсудимый останется под стражей до 7 сентября, передает корреспондент «URA.RU».

Юрий Касьяненко был осужден на три года лишения свободы в конце июня. Суд установил, что, будучи руководителем регионального УФНС, он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 миллионов рублей по платежам. Касьяненко распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга.

Экс-начальник налоговой был арестован в августе 2016 года в аэропорту Кольцово. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину. Однако после оглашения приговора Касьяненко заявил, что «такова метода проверок в России и так можно пересадить всех начальников управлений ФНС». По словам Касьяненко, своими действиями он пытался оставить крупного налогоплательщика в области. Все долги фирма выплатила позже. Подсудимый просил наказания, не связанного с лишением свободы, и жаловался на обострение хронических заболеваний. Известно, что ему требуется операция. Подчиненная Касьяненко Ольга Киселева-Захарова, которая получила выполнила распоряжение о выявлении небольшой части долгов фирмы, получила условный срок.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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