Возле челябинской школы нашли гранату

Директор школы-интерната в Карабаше Челябинской области 6 августа обратилась в дежурную часть полиции с сообщением о находке гранаты на территории учебного заведения.
Опасный боеприпас, напоминающий ручную осколочную гранату Ф-1, обнаружили строители во время проведения земляных работ. После этого на место выехала следственно-оперативная группа, пишет ГТРК «Урал».
Специалисты подтвердили, что находка действительно является гранатой. Однако прибывшие на место саперы из Златоуста убедились, что взрывчатых веществ в боеприпасе нет. Находка оказалась учебным муляжом гранаты Ф-1.