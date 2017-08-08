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Главные новости Челябинской области
10:32  08 августа 2017 0

Возле челябинской школы нашли гранату

Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Боеприпас уже изучили саперыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор школы-интерната в Карабаше Челябинской области 6 августа обратилась в дежурную часть полиции с сообщением о находке гранаты на территории учебного заведения.

Опасный боеприпас, напоминающий ручную осколочную гранату Ф-1, обнаружили строители во время проведения земляных работ. После этого на место выехала следственно-оперативная группа, пишет ГТРК «Урал».

Специалисты подтвердили, что находка действительно является гранатой. Однако прибывшие на место саперы из Златоуста убедились, что взрывчатых веществ в боеприпасе нет. Находка оказалась учебным муляжом гранаты Ф-1.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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