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Главные новости Курганской области
11:46  08 августа 2017 0

В Зауралье в пять раз повысили штрафы за купание в запрещенных местах

Клипарт. Вывески. Пермь, пляж, купание запрещено
МЧС ужесточает ответственность за нарушение запретаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Курганской области в пять раз увеличили штрафы за купание в местах, где есть ограничительные знаки «Купаться запрещено». Изменения в закон об административных правонарушениях приняло правительство региона во вторник, 8 августа, передает корреспондент «URA.RU».

«На сегодняшний день сумма штрафа установлена от 100 до 200 рублей, законопроектом предусматривается увеличение суммы штрафа от 500 до 1000 рублей», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев.

Наказывать зауральцев будут за купание в реках и водоемах, ныряние с мостов и переход по льду в запрещенных местах.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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