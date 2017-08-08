В Зауралье в пять раз повысили штрафы за купание в запрещенных местах

В Курганской области в пять раз увеличили штрафы за купание в местах, где есть ограничительные знаки «Купаться запрещено». Изменения в закон об административных правонарушениях приняло правительство региона во вторник, 8 августа, передает корреспондент «URA.RU».
«На сегодняшний день сумма штрафа установлена от 100 до 200 рублей, законопроектом предусматривается увеличение суммы штрафа от 500 до 1000 рублей», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев.
Наказывать зауральцев будут за купание в реках и водоемах, ныряние с мостов и переход по льду в запрещенных местах.