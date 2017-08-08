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08 августа 2017
12:31  08 августа 2017 0

«Крепись, братан!» На отеле Трампа в США появилась проекция с Путиным. ФОТО

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Американцы верят в связь президентов двух державФото: Официальный сайт президента РФ

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке высветилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и российским флагом. Объект находится в собственности американского лидера Дональда Трампа.

На проекции от лица российского президента появились надписи «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро»), «Follow money» («Следуй за деньгами»), а также на русском языке «Крепись, братан».

На снимке, размещенным представителем руководства CAP Action Игорем Вольским, видно, что рядом с отелем стоят актеры, переодетые в военную форму. Один из них держит флаг Российской Федерации, пишет издание «Утро.ру».

Отметим, проекция появилась через несколько часов после созыва спецпрокурором США Робертом Мюллером большого жюри по делу о вмешательстве Кремля в выборы президента США. Расследование ведут обе палаты Конгресса США, а также представители ФБР.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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