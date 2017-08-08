12:31 08 августа 2017 0

Американцы верят в связь президентов двух держав Фото: Официальный сайт президента РФ

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке высветилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и российским флагом. Объект находится в собственности американского лидера Дональда Трампа.

На проекции от лица российского президента появились надписи «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро»), «Follow money» («Следуй за деньгами»), а также на русском языке «Крепись, братан».

На снимке, размещенным представителем руководства CAP Action Игорем Вольским, видно, что рядом с отелем стоят актеры, переодетые в военную форму. Один из них держит флаг Российской Федерации, пишет издание «Утро.ру».

Отметим, проекция появилась через несколько часов после созыва спецпрокурором США Робертом Мюллером большого жюри по делу о вмешательстве Кремля в выборы президента США. Расследование ведут обе палаты Конгресса США, а также представители ФБР.