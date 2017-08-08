{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
12:47  08 августа 2017 0

Удальцов, отсидевший срок за беспорядки на Болотной, вышел из тюрьмы на день раньше

Оппозиционер уже готов поговорить на острые темыФото: страница Анастасии Удальцовой в Facebook

Оппозиционер Сергей Удальцов 8 августа вышел на свободу после 4,5 лет заключения в колонии за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

В Интернете уже появилось фото общественного деятеля вне стен колонии. По словам его супруги Анастасии, Сергей благодарит за поддержку единомышленников, он полон оптимизма и позитивных эмоций.

«Ожидалось, что Сергей освободится 9 августа, но выяснилось, что это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения», — написала Анастасия Удальцова на своей странице в Facebook.

В четверг, 10 августа, Сергей Удальцов проведет в Москве пресс-конференцию, где намерен рассказать всю правду о «болотном деле», а также ситуации в российских тюрьмах и перспективах российской оппозиции. В настоящее время, по данным RT, Удальцов уже находится с семьей. Это подтвердила его адвокат Виолетта Волкова.

Напомним, что Сергей Удальцов был осужден летом 2014 года Мосгорсудом за организацию массовых беспорядков в мае 2012 года. Ему назначили 4,5 года лишения свободы и штраф в 150 тысяч рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров