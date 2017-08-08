12:47 08 августа 2017 0

Оппозиционер уже готов поговорить на острые темы Фото: страница Анастасии Удальцовой в Facebook

Оппозиционер Сергей Удальцов 8 августа вышел на свободу после 4,5 лет заключения в колонии за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

В Интернете уже появилось фото общественного деятеля вне стен колонии. По словам его супруги Анастасии, Сергей благодарит за поддержку единомышленников, он полон оптимизма и позитивных эмоций.

«Ожидалось, что Сергей освободится 9 августа, но выяснилось, что это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения», — написала Анастасия Удальцова на своей странице в Facebook.

В четверг, 10 августа, Сергей Удальцов проведет в Москве пресс-конференцию, где намерен рассказать всю правду о «болотном деле», а также ситуации в российских тюрьмах и перспективах российской оппозиции. В настоящее время, по данным RT, Удальцов уже находится с семьей. Это подтвердила его адвокат Виолетта Волкова.

Напомним, что Сергей Удальцов был осужден летом 2014 года Мосгорсудом за организацию массовых беспорядков в мае 2012 года. Ему назначили 4,5 года лишения свободы и штраф в 150 тысяч рублей.