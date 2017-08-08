Верховный суд отказал инициативной группе жителей Курганской области в иске к правительству России и премьеру Дмитрию Медведеву с требованием признать недействительным распоряжение о проведении аукциона на разведку и добычу урана в Звериноголовском районе. Активисты считают это решение «смертельным приговором зауральцам». Об этом «URA.RU» сообщил истец Любовь Кудряшова.
«Ситуация ожидаемая. Суд обошелся „малой кровью“: в иске нам отказали, мы полагаем, на основании того, что вышел срок обжалования распоряжения правительства РФ. Мы должны были подать иск до середины марта, а мы подали его в апреле», — пояснила Кудряшова. В целом, по ее словам, суд не стал вдаваться в суть претензий антиуранщиков. «Ответчик лишь повторял, что правительство имеет права отдавать распоряжения и что это распоряжение не затрагивает наши права. Да как разработка урана в густонаселенном районе (школа стоит в одном километре от границы месторождения!) может не затрагивать наши права? — возмутилась активистка. — Мы будем обжаловать это решение в инстанция, пойдем в международный суд. На слушания пришли порядка 15 человек, нужно активнее поднимать общественность».
Антиуранщики настаивают на том, что перед началом хозяйственной деятельности на месторождении урана должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Этого документа по месторождению Добровольное нет. Активисты из числа жителей Зауралья опасаются, что добыча урана в Звериноголовском районе методом подземного выщелачивания приведет к радиоактивному и химическому загрязнению реки Тобол, подземных вод и озер из-за геологических особенностей месторождения. Они требуют провести независимую экологическую экспертизу.
Ранее истцам отказал Далматовский районный суд в претензиях к предприятию по добыче урана АО «Далур». Сейчас Курганский суд рассматривает иск антиуранщиков к правительству области. Активисты намерены подать еще несколько исков к «Далуру».
Победитель аукциона на право разведки и добычи урана на месторождении Добровольное — АО «Далур» (входит в урановый холдинг «Атомредметзолото» госкорпорации «Росатом») — в июне этого года начал проведение экологического мониторинга в Звериноголовском районе. Специалисты уранодобывающего предприятия утверждают, что условия Добровольного идентичны месторождениям Уксянское и Далматовское в Зауралье, где много лет ведется добыча урана.