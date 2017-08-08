{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Курганской области
13:31  08 августа 2017 0

Зауральцы проиграли тяжбу с Медведевым за месторождение урана. «Мы пойдем в международный суд»

На приговор в зал Курганского областного суда пришли порядка 15 курганцевФото: группа «Курган-Антиуран»

Верховный суд отказал инициативной группе жителей Курганской области в иске к правительству России и премьеру Дмитрию Медведеву с требованием признать недействительным распоряжение о проведении аукциона на разведку и добычу урана в Звериноголовском районе. Активисты считают это решение «смертельным приговором зауральцам». Об этом «URA.RU» сообщил истец Любовь Кудряшова.

«Ситуация ожидаемая. Суд обошелся „малой кровью“: в иске нам отказали, мы полагаем, на основании того, что вышел срок обжалования распоряжения правительства РФ. Мы должны были подать иск до середины марта, а мы подали его в апреле», — пояснила Кудряшова. В целом, по ее словам, суд не стал вдаваться в суть претензий антиуранщиков. «Ответчик лишь повторял, что правительство имеет права отдавать распоряжения и что это распоряжение не затрагивает наши права. Да как разработка урана в густонаселенном районе (школа стоит в одном километре от границы месторождения!) может не затрагивать наши права? — возмутилась активистка. — Мы будем обжаловать это решение в инстанция, пойдем в международный суд. На слушания пришли порядка 15 человек, нужно активнее поднимать общественность».

Антиуранщики настаивают на том, что перед началом хозяйственной деятельности на месторождении урана должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Этого документа по месторождению Добровольное нет. Активисты из числа жителей Зауралья опасаются, что добыча урана в Звериноголовском районе методом подземного выщелачивания приведет к радиоактивному и химическому загрязнению реки Тобол, подземных вод и озер из-за геологических особенностей месторождения. Они требуют провести независимую экологическую экспертизу.

Ранее истцам отказал Далматовский районный суд в претензиях к предприятию по добыче урана АО «Далур». Сейчас Курганский суд рассматривает иск антиуранщиков к правительству области. Активисты намерены подать еще несколько исков к «Далуру».

Победитель аукциона на право разведки и добычи урана на месторождении Добровольное — АО «Далур» (входит в урановый холдинг «Атомредметзолото» госкорпорации «Росатом») — в июне этого года начал проведение экологического мониторинга в Звериноголовском районе. Специалисты уранодобывающего предприятия утверждают, что условия Добровольного идентичны месторождениям Уксянское и Далматовское в Зауралье, где много лет ведется добыча урана.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров