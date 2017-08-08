Силовик из Нижневартовска ушел на повышение по приказу Генпрокурора

В Югре назначен новый прокурор Октябрьского района. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратуру Октябрьского района согласно приказа Генпрокурора России Юрия Чайки возглавил Андрей Красников. Известно, что Красников родился в Нижневартовске. В органах прокуратуры он служит с 2002 года. Занимал должности следователя прокуратуры, прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры. В декабре 2007 года Андрей Красников был назначен на должность зампрокурора Нижневартовска.
Октябрьский район является одной из дотационных территорий ХМАО. В основном в этом муниципалитете силовые структуры разбираются с незаконными свалками и коммунальными жалобами. Последней громкой криминальной историей было ограбление офиса «Сбербанка» двумя братьями из Нягани — налетчики ушли в тайгу, где и были задержаны.