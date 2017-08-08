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15:41  08 августа 2017 0

Силовик из Нижневартовска ушел на повышение по приказу Генпрокурора

Ханты-Мансийск, прокуратура
В прокуратуре ХМАО новое назначениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В Югре назначен новый прокурор Октябрьского района. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратуру Октябрьского района согласно приказа Генпрокурора России Юрия Чайки возглавил Андрей Красников. Известно, что Красников родился в Нижневартовске. В органах прокуратуры он служит с 2002 года. Занимал должности следователя прокуратуры, прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры. В декабре 2007 года Андрей Красников был назначен на должность зампрокурора Нижневартовска.

Прокуратуру Октябрьского района ХМАО возглавил Андрей Красников
Фото: пресс-служба прокуратуры Югры

Октябрьский район является одной из дотационных территорий ХМАО. В основном в этом муниципалитете силовые структуры разбираются с незаконными свалками и коммунальными жалобами. Последней громкой криминальной историей было ограбление офиса «Сбербанка» двумя братьями из Нягани — налетчики ушли в тайгу, где и были задержаны.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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