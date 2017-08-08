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Главные новости Пермского края
16:22  08 августа 2017 0

Пермяка оштрафовали за участие в митинге, которого не было

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Оппозиционера оштрафовали на десять тысяч за групповое фотоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми активиста и оппозиционера Бориса Ерохина оштрафовали на десять тысяч за участие в несанкционированном публичном мероприятии. Сам он говорит, что никакого митинга не было, а поводом для наказания стала фотография, выложенная в соцсетях.

Решение назначить общественнику штраф принял Ленинский районный суд. «Я выложил в соцсетях фотографию, где изображены мы с моими приятелями рядом с Театром-Театром. Эту фотографию обнаружили полицейские, которые передали ее замглавы администрации Перми Андрею Усову. Тот, в свою очередь, показал ее Виталию Белобородову, который отвечает за согласование публичных мероприятий. Белобородов сказал, что на фото изображен митинг и что разрешения на его проведение не было», — рассказал «URA.RU» Борис Ерохин. Суд встал на сторону полиции и мэрии, и активисту выписали штраф в десять тысяч рублей за участие в несанкционированном мероприятии.

Сам Борис Ерохин утверждает, что никакого митинга, собственно, и не было. «Можно сказать, что мы с моими товарищами гуляли, а потом сделали групповое фото. У нас не было никаких целей привлечь внимание прохожих. Единственное, что на фото был маленький плакатик „Свободу Вячеславу Мальцеву“ (оппозиционный политик, покинувший Россию из-за возбуждения против него уголовного дела по статье „создание экстремистского сообщества“). Возможно, именно он и стал причиной того, что меня оштрафовали. Но это все равно что вас оштрафуют за групповое фото с друзьями и шариками!» — говорит собеседник.

Борис Ерохин намерен оспаривать решение суда.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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