Красноярские следователи проверяют информацию о местном жителе, который катал ребенка на машине, высунув из окна. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.
После опубликованного в соцсетях видео следователи Красноярского края разыскивают мужчину, катавшего грудного ребенка, высунув его из окна машины. Это не единственная ситуация, когда горе-папаша подвергал опасности жизнь младенца: в соцсетях опубликованы фото, где он стоит на краю крыши многоэтажки и держит маленького ребенка за ногу.
«Водителя зовут Роман, он отец двоих малолетних детей, — сообщает телеграмм-канал Mash. В паблике добавляют, что «сумасшедший папаша» утверждает, что ехал с куклой, а не с живым ребенком.