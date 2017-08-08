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08 августа 2017
18:05  08 августа 2017 0

В Красноярске ищут «сумасшедшего папашу», высунувшего младенца из окна авто на полном ходу. ВИДЕО

Автомобиль ехал на полном ходуФото: телеграмм-канал Mash

Красноярские следователи проверяют информацию о местном жителе, который катал ребенка на машине, высунув из окна. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

После опубликованного в соцсетях видео следователи Красноярского края разыскивают мужчину, катавшего грудного ребенка, высунув его из окна машины. Это не единственная ситуация, когда горе-папаша подвергал опасности жизнь младенца: в соцсетях опубликованы фото, где он стоит на краю крыши многоэтажки и держит маленького ребенка за ногу.

«Водителя зовут Роман, он отец двоих малолетних детей, — сообщает телеграмм-канал Mash. В паблике добавляют, что «сумасшедший папаша» утверждает, что ехал с куклой, а не с живым ребенком.

Фото: телеграмм-канал Mash

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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