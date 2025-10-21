Кремль — URA.RU: Европа подстрекает Украину к продолжению конфликта
Европа подстрекает Украину на продолжение конфликта, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Европейские страны подстрекают Киев к продолжению конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле оценивают перспективы урегулирования украинского кризиса на фоне воинственной позиции ЕС.
«Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира посредством политико-дипломатических контактов. Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», — сказал Песков.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что европейские члены НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией. По его словам, в Европе действует «партия войны», которая не заинтересована в стабилизации ситуации на европейском континенте.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
