Кремль — URA.RU: Европа подстрекает Украину к продолжению конфликта

Песков заявил, что европейцы подстрекают Киев к продолжению конфликта
21 октября 2025 в 14:37
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейские страны подстрекают Киев к продолжению конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле оценивают перспективы урегулирования украинского кризиса на фоне воинственной позиции ЕС.

«Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира посредством политико-дипломатических контактов. Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», — сказал Песков.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что европейские члены НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией. По его словам, в Европе действует «партия войны», которая не заинтересована в стабилизации ситуации на европейском континенте.

Спецоперация РФ на Украине

