В Кремле раскрыли, когда состоится реальный разговор Лаврова и Рубио
Вопрос касаемо места площадки саммита нужно задавать МИД РФ, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока не состоялся. А сами точные сроки проведения саммита неизвестны, как и площадка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть понимание президентов. Нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни Трамп ни Путин не назвали точных сроков», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что для организации встречи нужна подготовка, а пока никаких сроков не было установлено.
Помимо этого, Пескову задали вопрос по поводу площадки проведения саммита. Он ответа не дал, отметил, что его нужно задавать МИД РФ.
Ранее сообщалось, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, на которой планировалось обсудить подготовку саммита президентов России и США, была отложена, а точные причины переноса не назывались. Переговоры между Лавровым и Рубио ожидались 23 октября, а местом возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа называли Будапешт. О договоренности провести саммит лидеры объявили 16 октября в ходе телефонного разговора.
