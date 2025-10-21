В Кремле раскрыли, когда состоится реальный разговор Лаврова и Рубио

Вопрос касаемо места площадки саммита нужно задавать МИД РФ, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока не состоялся. А сами точные сроки проведения саммита неизвестны, как и площадка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть понимание президентов. Нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни Трамп ни Путин не назвали точных сроков», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что для организации встречи нужна подготовка, а пока никаких сроков не было установлено.

Помимо этого, Пескову задали вопрос по поводу площадки проведения саммита. Он ответа не дал, отметил, что его нужно задавать МИД РФ.

