Генпрокурор России занял важный международный пост
Гуцан стал председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ стал генпрокурор России Александр Гуцан. Решение о назначении приняли участники проходящего в Душанбе 35-го заседания совета. Об этом сообщил исполнительный секретарь КСГП Юрий Жданов.
«Таким образом, все решения 35-го заседания Координационного совета вступили в силу, в том числе об избрании председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича», — сообщил Жданов. Его слова передает ТАСС.
По его словам, также было решено, где удет проведено следующее заседание совета. Площадкой была выбрана Российская Федерация.
Как заявил председательствующий на заседании генпрокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода, впереди совет ждет большая и напряженная работа. «Уверен, что совместными усилиями мы решим все задачи, осуществим все планы и замыслы в интересах наших стран»,— подытожил он.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.