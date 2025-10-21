Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Генпрокурор России занял важный международный пост

Генпрокурор России Гуцан возглавил Координационный совет СНГ
21 октября 2025 в 14:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гуцан стал председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Гуцан стал председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Фото: Илья Московец © URA.RU

Председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ стал генпрокурор России Александр Гуцан. Решение о назначении приняли участники проходящего в Душанбе 35-го заседания совета. Об этом сообщил исполнительный секретарь КСГП Юрий Жданов.

«Таким образом, все решения 35-го заседания Координационного совета вступили в силу, в том числе об избрании председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича», — сообщил Жданов. Его слова передает ТАСС.

По его словам, также было решено, где удет проведено следующее заседание совета. Площадкой была выбрана Российская Федерация.

Продолжение после рекламы

Как заявил председательствующий на заседании генпрокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода, впереди совет ждет большая и напряженная работа. «Уверен, что совместными усилиями мы решим все задачи, осуществим все планы и замыслы в интересах наших стран»,— подытожил он.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал