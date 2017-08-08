18:17 08 августа 2017 0

Протестный электорат не понимает, зачем идти голосовать на мунвыборах в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 8 августа, в ходе круглого стола, организованного Фондом развития гражданского общества, ведущие политические эксперты поделились прогнозами на предстоящие выборы в столице. Обсуждая доклад «Муниципальные выборы в Москве 2017: итоги выдвижения, стартовые условия, развилки и прогнозы», политологи перечислили главные риски и особенности предстоящей кампании.

Ключевые технологические моменты кампании: узнаваемость и технологический привод избирателей на участки, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Ключ к победе заключается в приводе на участки, особенно в условиях, когда человеку нужно проголосовать за пятерых одновременно, говорит политтехнолог.

«Здесь важна командная работа. В этом смысле, ощетинившаяся щитами «Единая Россия», выстроившаяся единым фронтом, правильно делает, выступая под флагами партии.

Противостоящее ей войско оппозиции, скорее напоминает разрозненные партизанские отряды», — описал ситуацию Минченко. При этом он отметил, что оппозицию мог бы спасти единый зонтичный бренд, который сыграл бы на узнаваемость кандидатов разных оппозиционных сил. Такой маркой, по словам Минченко, мог бы стать условный «список Алексея Навального», который занял второе место на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Другая особенность кампании в столице — характер московского избирателя, отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«В Москве низкая „открываемость дверей“ [доля избирателей, которые открывают двери при поквартирной агитации кандидатами], высокая раздражимость тех, кто открыл эти двери. В этом смысле, эффективнее поквартирного обхода работают на узнаваемость и на продвижение кандидата агитационные кубы. В Москве не работают уральские политтехнологические „три касания“, а, наоборот, вызывают раздражение», — заявил Костин. При этом он подчеркнул, что главное в работе с москвичами — это найти баланс естественности в коммуникации.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также считает, что в Москве патерналистские настроения ниже, чем в других регионах, поэтому избирателю здесь нужно создавать иллюзию того, что они сами пришли на участки. «Чтобы у человека была иллюзия того, что он сам увидел куб, и сам пришел голосовать за своего кандидата», — резюмировал Виноградов.

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин отметил, что в этом избирательном цикле наблюдается низкая мотивированность протестного электората, как и работа оппозиционных партий со своим избирателем.

«В 2013 году протест мобилизовал, а сейчас избиратель не очень понимает, зачем идти на выборы.

Тогда он голосовал за Навального, а теперь не понимает, что муниципальный депутат может изменить и реально сделать. Поэтому между избирательными и садовыми участками могут победить последние: москвичи уедут на дачи копать картошку и жарить шашлыки», — резюмировал Бунин.

При условии всех перечисленных факторов, эксперты прогнозируют победу «Единой России» на предстоящих выборах: партия обладает наилучшей политической инфраструктурой, что позволит ей привести на участки достаточное число избирателей, а также оперативно отреагировать на возможные экстренные изменения в ходе кампании. Кроме того, она узнаваема, а значит сможет сработать зонтичный бренд, когда в бюллетенях будут искать информацию о кандидате именно от этой партии. Также, как отмечают эксперты ФоРГО в обсуждаемом докладе, «Единая Россия» выставила своих кандидатов в подавляющем большинстве районов в отличие от остальных парламентских партий.

В итоге, по мнению Константина Костина, партии власти удастся провести в муниципальные советы Москвы минимум 80% своих кандидатов.