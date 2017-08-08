В социальных сетях набирает популярность видео с пьяным сотрудником Госавтоинспекции из Тарко-Сале. На записи молодой человек курит и пьет что-то похожее на пиво, сидя за рулем автомобиля. Он представляется старшим инспектором ДПС.
Судя по разговору, водитель в момент съемки был пьян. Его остановил наряд полиции, но вместо лишения прав молодой человек был отпущен.
«Так устраивайся в ГАИ — будешь таким же», —заявляет водитель на видеозаписи.
За кадром автор продолжает говорить, что полицейскому должен быть как минимум выговор за ненадлежащее поведение. Однако водитель утверждает, что ему за это ничего не будет и он может делать все, что захочет, и даже предлагает заключить спор на 300 тысяч рублей.
В пресс-службе окружного управления МВД подтвердили, что молодой человек на записи — действительно сотрудник полиции. В настоящий момент он отстранен от работы. Проводится проверка.
«По результатам проверки будет принято решение. Если подтвердится, что он действительно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он и его руководство понесут соответствующее наказание», — прокомментировали видеозапись в полиции.