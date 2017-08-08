Срочно! Юревич выводит «Макфу» и весь свой бизнес в офшоры

Валерий Юревич, отец челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, выводит всю свою бизнес-империю в офшоры. Собственником ОАО «Макфа» уже стала кипрская компания RANTIP INVEST LIMITED, подтвердил «URA.RU» пресс-секретарь общества Юлия Бобылева.
«Действительно, произошли изменения в структуре акционерной собственности „Макфы“. Валерий Юревич передал принадлежащий ему пакет акций кипрской компании RANTIP INVEST LIMITED. Как полагается по закону, он уведомили об изменениях руководство компании. Все действия, которые были произведены, направлены на совершенствование структуры собственности и защиту ОАО от возможных недружественных действий», — сказал официальный представитель «Макфы».
Согласно данным из Единого госреестра юридических лиц, в кипрские офшоры выведены также ООО «Родник» (через ООО «Мелон»), ООО «Отельстрой» (через «Родник» и «Мелон»), ООО «Проспект», ООО «Школьник». «Изменения в собственности других объектов проводятся ровно с теми же целями, что и в „Макфе“», — добавила Бобылева.
В собственности семьи Юревичей — торгово-развлекательные комплексы «Родник», «Алмаз», «Урал», гостиница Radisson Blu, ОАО «Первый хлебокомбинат», коммунальный бизнес. В структуру «Макфы» входят предприятия в Челябинской, Московской, Свердловской и Курганской областях, Ставропольском крае и на Украине.
Михаил Юревич сейчас находится в Лондоне, где проходил лечение. В России его обвиняют в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Он свою вину отрицает.