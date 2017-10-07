В Сургуте празднование рождения ребенка закончилось стрельбой. Есть пострадавшие. ВИДЕО

В Сургуте в ночь на субботу, 7 октября, произошла потасовка со стрельбой. В результате пострадали два человека — оба были доставлены в травматологию.
Конфликт, по данным «К-Информ», произошел во дворе дома №12 по улице Захарова. В машине компания мужчин отмечала рождение ребенка — распивали алкоголь и громко слушали музыку. В какой-то момент им сделали замечание трое молодых людей, проходивших мимо. Возникла перепалка, в разгаре которой один из прохожих достал пистолет и четыре раза выстрелил в своего оппонента.
Две пули попали мужчине в спину, еще две — в руку и ногу. Его другу нанесли несколько ударов по голове. В итоге оба мужчины были доставлены в травматологию. Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском нападавших.