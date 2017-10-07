{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 октября 2017
06 октября 2017
05 октября 2017
07:53  07 октября 2017 6

В Сургуте празднование рождения ребенка закончилось стрельбой. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Людей с пулевыми ранениями доставили в травматологиюФото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте в ночь на субботу, 7 октября, произошла потасовка со стрельбой. В результате пострадали два человека — оба были доставлены в травматологию.

Конфликт, по данным «К-Информ», произошел во дворе дома №12 по улице Захарова. В машине компания мужчин отмечала рождение ребенка — распивали алкоголь и громко слушали музыку. В какой-то момент им сделали замечание трое молодых людей, проходивших мимо. Возникла перепалка, в разгаре которой один из прохожих достал пистолет и четыре раза выстрелил в своего оппонента.

Две пули попали мужчине в спину, еще две — в руку и ногу. Его другу нанесли несколько ударов по голове. В итоге оба мужчины были доставлены в травматологию. Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском нападавших.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров