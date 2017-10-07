Звезда фильма «Однажды в Америке» объявил о завершении карьеры

Известный голливудский актер Джеймс Вудс объявил о завершении карьеры в кино. По его словам, он планирует продать часть своей недвижимости, чтобы упростить свою жизнь и посвятить свободное время любимым делам, на которые у него ранее не хватало времени.
Как пояснил 70-летний актер, на пенсии он будет путешествовать, собирать антиквариант, заниматься фотографией, а также играть в покер и гольф, сообщает Nation News.
По данным информагентства, Джеймс Вудс наиболее известен по фильмам: «Казино», «Однажды в Америке», «Видеодром» и «Кошачий глаз».