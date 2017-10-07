На митинг блогера Алексея Навального в Чите пришли восемь человек. Снимок с акции распространяется в Telegram.
На митинге Навального в Чите, судя по фотографии, распространяемой в Сети, собрались пять молодых людей и трое горожан среднего возраста. «„Марш миллионов“ в Чите. Три школьника, два эшника и пять бездельников», — говорится в подписи к снимку, опубликованному в telegram-канале «Акитилоп».
Российский журналист Максим Кононенко в своем канале отмечает, что он «в истерике» от митинга. «Надо было, наверное, с дрона снимать», — шутит публицист.
Навального задержали 29 сентября возле дома в момент, когда он собирался отправиться на митинг в Нижний Новгород. 2 октября блогер был приговорен к 20 суткам административного ареста. Позже суд отклонил Навального, признав наказание в виде лишения свободы законным, писало ранее «URA.RU».