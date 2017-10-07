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07 октября 2017
13:53  07 октября 2017 16

На митинг Навального в Чите пришли 8 человек. «Надо было с дрона снимать». ФОТО

"Марш миллионов" в ЧитеФото: elegram-канале “Акитилоп”
новость из сюжета:
Митинги Навального
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На митинг блогера Алексея Навального в Чите пришли восемь человек. Снимок с акции распространяется в Telegram.

На митинге Навального в Чите, судя по фотографии, распространяемой в Сети, собрались пять молодых людей и трое горожан среднего возраста. «„Марш миллионов“ в Чите. Три школьника, два эшника и пять бездельников», — говорится в подписи к снимку, опубликованному в telegram-канале «Акитилоп».

Российский журналист Максим Кононенко в своем канале отмечает, что он «в истерике» от митинга. «Надо было, наверное, с дрона снимать», — шутит публицист.

Навального задержали 29 сентября возле дома в момент, когда он собирался отправиться на митинг в Нижний Новгород. 2 октября блогер был приговорен к 20 суткам административного ареста. Позже суд отклонил Навального, признав наказание в виде лишения свободы законным, писало ранее «URA.RU».

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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