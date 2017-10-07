7 октября 2017 года на пленуме обкома свердловского отделения КПРФ было принято решение возбудить персональное партийное дело против коммуниста, депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера.
Как передает участник заседания, с обвинительными речами выступили экс-кандидат в губернаторы области Алексей Парфенов и депутат Асбестовской гордумы Наталья Крылова. Они обвинили Вячеслава Вегнера в нарушении партийных установок — депутат областного парламента публично поддержал кандидата в губернаторы от «Единой России» Евгения Куйвашева и высказался в поддержку в строительства в Асбесте сурьмяного завода.
Чкаловскому местному отделению КПРФ поручено вызвать Вячеслава Вегнера для беседы и оценить эффективность его работы в партии и на депутатском посту. Источник в партии уверен, что отзыв «первички» будет негативным и станет первым шагом к исключению Вегнера из КПРФ.