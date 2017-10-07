18:50 07 октября 2017 3

Полиция на несанкционированной акции старалась вести себя корректно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале, как и по всей стране, в субботу, 7 октября, прошли акции в поддержку блогера Алексея Навального. Часть митингов, в том числе и в Екатеринбурге, не обошлась без вмешательства полиции.

В Екатеринбурге на несогласованной властями акции на площади Труда, по разным данным, задержали от шести до 30 человек. О 30 задержанных на горячую линию «ОВД-Инфо» сообщил один из участников митинга, Виктор Норкин. Пресс-атташе свердловского главка Валерий Горелых в комментарии «URA.RU» пояснил, что полиция пока не подводила итоги. Накануне в свердловском МВД сделали заявление о том, что акция в Екатеринбурге не была согласована с региональным министерством общественной безопасности. «В случае, если акция состоится, органы внутренних дел предпримут комплекс мер, направленных на недопущение нарушения действующего законодательства, охрану правопорядка и обеспечение безопасности граждан», — предупреждал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

1/4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске пикет в поддержку Алексея Навального прошел рядом с ларьком с шаурмой, с которыми борются городские власти, у ТРК «Родник» семьи опального экс-губернатора Михаила Юревича, скрывшегося в Лондоне после предъявления обвинений в получении взяток на 3 млрд рублей. «Мы подавали заявку на проведение митинга в начале или в конце сквера Алое поле. Но чиновники заявили, что обе площадки заняты. Удалось согласовать только пикет и только на этой площадке», — объяснил корреспонденту «URA.RU» руководитель челябинского штаба блогера Алексей Табалов.

В пикете участвовало несколько сотен человек. Организаторы выставили куб, раздавали газеты, воздушные шары и наклейки Навального. Акция прошла мирно. Силовики спокойно наблюдали за происходящим.

1/6 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени официальный запрос на проведение акции сторонники блогера отправили в городскую администрацию, однако там разрешения на нее не дали. В результате координатор тюменского штаба Навального Александр Куниловский провел на Центральной площади одиночный пикет.

В Перми на акцию в поддержку блогера пришли не более 150 человек, мероприятие прошло спокойно Как сообщает корреспондент «URA.RU», полиция предупредила участников акции, что мероприятие проходит незаконно, но задерживать никого не стала. Ранее однако был задержан координатор штаба Навального в Перми Максим Жилин. Его доставили около 11 часов утра в Ленинский райотдел полиции, где составили административный протокол о нарушении порядка проведения собраний и митингов. После митинга стражи порядка взяли и лидера организации гражданских активистов Михаила Касимова. Оба они задержаны за нарушение установленного порядка организации митинга и до суда останутся под стражей.

В данный момент начались задержания на акции в Москве. Сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками. Всего там оказалось несколько десятков участников акций с плакатами. Как сообщил в Twitter заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, всего на акцию в столицу пришли около 500 человек. Она уточнила, что в районе площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов.

1/5 Фото: Татьяна Фельгенгауэр, Twitter

В Самаре организаторов и участников протестной акции 7 октября отпустили из ОВД без протоколов. Ранее на митинге задержали восемь человек: трех организаторов (Егора Алашеева, Евгения Трубченко и Александра Александрова) и пятерых участников акции — сообщает «Интерфакс».

В Барнауле, у стен дома культуры «Южный», прошла согласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Никаких задержаний на акции не было, сообщил изданию председатель «Партии прогресса» в Алтайском крае, член штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева, уточнив, что в акции участвовали около 100 человек. Без задержаний прошла также акция в центре Кемерово.

Еще на этапе подготовки акций сторонники блогера начали действовать активно и зазывать в социальных сетях людей выйти в том числе и на несогласованные акции, отмечает информагентство Nation News. Как отмечает издание, в любом случае власти не допустят, чтобы повторился сценарий 12 июня, когда участники акций Навального в Москве и Петербурге устроили стычки как со своими идеологическими противниками, так и просто с жителями городов. Сторонники Навального требуют допустить политика до участия в президентских выборах.

По последним данным «ОВД-Инфо», в российских городах, где проходят акции в поддержку Навального, полицейские задержали около 80 человек. Сам блогер, напомним, находится под административным арестом.