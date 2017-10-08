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03:35  08 октября 2017 0

Тюменка вошла в топ проекта «Голос улиц»

Хип-хоп исполнительница надеется на поддержку земляковФото: личная страница Элины Костенко в Instagram

Молодая хип-хоп исполнительница из Тюмени Элина Костенко вошла в список лучших артистов данного направления на проекте «Голос улиц». В финале конкурса девушка со своей командой «Храм Хип-Хопа» поборется за 3 миллиона рублей.

«О конкурсе узнала случайно: увидела, что многие выкладывают в соцсетях свои треки и клипы с хештегом #голосулиц», — приводит слова тюменки портал 72.ru. «Времени [на съемки клипа] ушло не так много: большую часть потратили на передвижение декораций». Сейчас клип девушки на песню «Ритм» входит в топ-33 по количеству отданных голосов.

«Голос улиц» — музыкальный проект телеканала «Пятница!» и рэпера Басты, в котором предстоит сойтись исполнителям в стилях рэп и хип-хоп. Сейчас на сайте канала идет народное голосование за претендентов, и Элина надеется на поддержку земляков. Рассчитывают на нее и другие участники с Урала.

Наталья Полетавкина
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