{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
05 октября 2017
07:43  08 октября 2017 0

В Тюмени должники за коммуналку выбрасывают фекалии в окно

Экскурсия с Еленой Прислоновой. Екатеринбург, многоэтажка, жилье, недвижимость, прислонова елена
Инцидент происходит около пяти часов утраФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители дома №27 по улице Харьковской в Тюмени регулярно наблюдали на крыльце подъезда испражнения. Записи с камер наблюдения позволили установить, что их оставляют не животные: фекалии летят с верхних этажей.

Инцидент происходит около пяти часов утра, пишет tumix. В управляющей компании журналистам пояснили, что в одной из квартир стоит заглушка в канализации из-за задолженности более 400 тысяч рублей. По словам соседей, там живет многодетная мать, и из этой квартиры и могут выбрасывать фекалии. Женщине грозит штраф.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров