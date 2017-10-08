В Тюмени должники за коммуналку выбрасывают фекалии в окно

Жители дома №27 по улице Харьковской в Тюмени регулярно наблюдали на крыльце подъезда испражнения. Записи с камер наблюдения позволили установить, что их оставляют не животные: фекалии летят с верхних этажей.
Инцидент происходит около пяти часов утра, пишет tumix. В управляющей компании журналистам пояснили, что в одной из квартир стоит заглушка в канализации из-за задолженности более 400 тысяч рублей. По словам соседей, там живет многодетная мать, и из этой квартиры и могут выбрасывать фекалии. Женщине грозит штраф.