В октябре на Землю рухнет гигантский советский спутник

08:29 08 октября 2017 0

Спутник может упасть уже через пару недель Фото: Роскосмос

В ближайшие две недели на Землю может упасть советский спутник связи «Молния-1-44», который был запущен в космос еще в 1979 году. Об этом сообщили специалисты космического агентства NASA, отметив, что вес спутника составляет 1,5 тонны.

«Молния-1-44», как отмечает информагентство Nation News, предназначалась для обеспечения телеграфно-телефонной связи. По словам ученых, спутник снизил скорость вращения. В скором времени он сойдет с орбиты и начнет падение на Землю.

При этом они отметили, что из-за своих внушительных размеров устройство может не сгореть в атмосфере и рухнуть на Землю. Точное место и время падения пока определить не удается, хотя ориентировочно специалисты называют дату 20 октября.