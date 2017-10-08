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08 октября 2017
07 октября 2017
08:29  08 октября 2017 0

В октябре на Землю рухнет гигантский советский спутник

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Спутник может упасть уже через пару недельФото: Роскосмос

В ближайшие две недели на Землю может упасть советский спутник связи «Молния-1-44», который был запущен в космос еще в 1979 году. Об этом сообщили специалисты космического агентства NASA, отметив, что вес спутника составляет 1,5 тонны.

«Молния-1-44», как отмечает информагентство Nation News, предназначалась для обеспечения телеграфно-телефонной связи. По словам ученых, спутник снизил скорость вращения. В скором времени он сойдет с орбиты и начнет падение на Землю.

При этом они отметили, что из-за своих внушительных размеров устройство может не сгореть в атмосфере и рухнуть на Землю. Точное место и время падения пока определить не удается, хотя ориентировочно специалисты называют дату 20 октября.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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