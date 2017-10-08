Челябинский губернатор уволил высокопоставленного чиновника. ФОТО

Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Передерий уволен с должности. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона, губернатор Борис Дубровский подписал соответствующее постановление.
Виталий Передерий освободил должность с 4 октября. С того же дня по решению губернатора он назначен директором хозяйственно общества «Конгрес-холл». «Передерий будет отвечать за строительство крупнейшего объекта к саммиту ШОС, который должен пройти в Челябинске в 2020 году», — объяснил собеседник в правительстве.
Конгресс-холл планируется возвести между стадионом «Центральный» и ледовым дворцом «Уральская молния».
Виталий Передерий родился 10 марта 1971 года в Челябинске. Строитель по образованию, в 1994—2004 годах он работал инженером и начальником отдела трассы сначала в МУП «Челябинскметротранспроект», затем в одноименном ООО. В 2005—2014 трудился директором ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Затем назначен вице-мэром по вопросам градостроительства Челябинска. А с 2015 года — первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.