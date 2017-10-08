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Главные новости Челябинской области
11:14  08 октября 2017 2

Челябинский губернатор уволил высокопоставленного чиновника. ФОТО

Дубровский Борис. Челябинск., тупикин виктор, карликанов юрий, передерий виталий, дубровский борис
Борис Дубровский (слева) уволил заместителя Виктора Тупикина (в центре) и назначил Виталия Передерия на новый объектФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Передерий уволен с должности. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона, губернатор Борис Дубровский подписал соответствующее постановление.

Виталий Передерий освободил должность с 4 октября. С того же дня по решению губернатора он назначен директором хозяйственно общества «Конгрес-холл». «Передерий будет отвечать за строительство крупнейшего объекта к саммиту ШОС, который должен пройти в Челябинске в 2020 году», — объяснил собеседник в правительстве.

Конгресс-холл планируется возвести между стадионом «Центральный» и ледовым дворцом «Уральская молния».

Виталий Передерий родился 10 марта 1971 года в Челябинске. Строитель по образованию, в 1994—2004 годах он работал инженером и начальником отдела трассы сначала в МУП «Челябинскметротранспроект», затем в одноименном ООО. В 2005—2014 трудился директором ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Затем назначен вице-мэром по вопросам градостроительства Челябинска. А с 2015 года — первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Сергей Леонов
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