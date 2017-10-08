Тагильчанин скончался после опроса в полиции: «Его убивали трое суток»

11:48 08 октября 2017 12

В МВД проведут собственное служебное расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко, которая 6 октября похоронила старшего брата, утверждает, что его в ходе опроса «внаглую убили сотрудники полиции». Силовики уже проводят собственное служебное расследование.

«27 сентября 2017 года его забрали с адреса из гостей двое оперативников и с ними некий Коля ГБР (группа быстрого реагирования), задать несколько вопросов, как они выразились. Увезли его в отделение полиции 17, Тельмана, 40», — написала девушка в группе «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ». Запись уже набрала почти тысячу комментариев и более 500 «репостов». «Брат жил со мной и моим сынишкой. Его когда забирали он сам к ним вышел и спросил, мол ребята за что забираете, ведь я ничего не сделал…», — продолжила Екатерина Головко.

По ее словам, оттуда ее брат Головко Станислав Николаевич 1975 года рождения поступил в ГБУЗ СО ГБ №1 «с тяжелейшей травмой головы, с гематомой во всю голову, вместо лица один сплошной синяк, все тело в синяках желтых, голубых, сиреневых…». Тагильчанка утверждает, что в кабинете №402 мужчину «убивали трое суток», и это видели медсестры. Также в книге задержанных якобы имеется запись о том, что старший лейтенант Ялунин 30 сентября в 19:55 в ходе опроса «начал наблюдать, как данный гражданин (то есть мой брат) начал вести себя неадекватно и у него появились галлюцинации, в ходе которых он причинил себе телесные повреждения».

Женщина не верит выводам судмедэксперта Фото: скриншот из группы «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

В свердловском главке МВД подчеркнули, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к разбойному нападению и более 10 раз — к административной ответственности за различные нарушения. «Он был доставлен в территориальный ОВД для того, чтобы отработать его на причастность к совершению кражи. — заявил „URA.RU“ начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых. — Когда ему стало плохо, полицейские вызвали неотложку. Врачи при обследовании не обнаружили никаких опасных симптомов, которые не позволили доставить гражданина для дальнейшей работы в райотдел».

Полицейские уже направили материалы по данному факту в региональный Следственный комитет, где после рассмотрения примут соответствующее процессуальное решение. Кроме того, руководство УМВД Нижнего Тагила также проводит собственное служебное расследование, в рамках которого будет дана оценка ситуации. По словам Горелых, до получения официальных выводов служебной проверки делать однозначные выводы преждевременно.

«Специалисты во всем детально разберутся, и только тогда мы сможем проинформировать общественность, чем закончилась эта история. Каковы бы выводы проверки ни оказались, я обязательно доведу их до средств массовой информации. В современной системе МВД различного рода нарушителей в погонах не прикрывают и тем более не защищают. Подход к таким вопросам абсолютно честный и объективный. Превысил служебные полномочия или совершил преступление — будь добр, отвечай по закону вне зависимости от званий, должностей, связей и былых заслуг. Но при этом отмечу: ответственность наступит лишь в одном случае, если доказана следствием и судом виновность конкретного должностного лица», — резюмировал он.