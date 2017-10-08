В Хабаровском крае на трассе «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» перевернулся автобус с 44 пассажирами.
ДТП произошло 8 октября около 06:40 по пути из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Автобус с 44 пассажирами перевернулся на 131-м километре трассы.
В результате происшествия пострадала 70-летняя пенсионерка, женщина была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, передает «Русская планета». Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.
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