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08 октября 2017
12:36  08 октября 2017 1

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами. Есть пострадавшие

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дорога, дтп
В результате ДТП пострадала 70-летняя пенсионеркаФото: pixabay.com

В Хабаровском крае на трассе «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» перевернулся автобус с 44 пассажирами.

ДТП произошло 8 октября около 06:40 по пути из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Автобус с 44 пассажирами перевернулся на 131-м километре трассы.

В результате происшествия пострадала 70-летняя пенсионерка, женщина была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, передает «Русская планета». Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Забайкалье завели дело после столкновения автобуса с детьми и грузовика, писало «URA.RU».

Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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