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09 октября 2017
08 октября 2017
21:10  08 октября 2017 1

Берлускони подарил Путину пододеяльник. ФОТО

Клипарт, берлускони сильвио
Берлусконе решил, что белье с собственным портретом - лучший подарокФото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил на день рождения президенту России Владимиру Путину пододеяльник ручной работы. Об этом сообщает итальянская газета Сorriere della Sera.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на 65-летнем юбилее президента России Владимира Путина и вручил ему вышитый пододеяльник. На постельном белье изображены два политика. Они жмут друг другу руку на фоне достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Путин и Берлускони поддерживают дружеские отношения уже много лет. Уже после ухода в отставку с поста экс-премьера итальянский политик приезжал в Крым и гостил у Путина на Алтае.

Артем Косых
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