Берлускони подарил Путину пододеяльник. ФОТО

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил на день рождения президенту России Владимиру Путину пододеяльник ручной работы. Об этом сообщает итальянская газета Сorriere della Sera.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на 65-летнем юбилее президента России Владимира Путина и вручил ему вышитый пододеяльник. На постельном белье изображены два политика. Они жмут друг другу руку на фоне достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.
Путин и Берлускони поддерживают дружеские отношения уже много лет. Уже после ухода в отставку с поста экс-премьера итальянский политик приезжал в Крым и гостил у Путина на Алтае.