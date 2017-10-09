Ученые разработали диету, улучшающую память

Ученые из университета Хельсинки назвали составляющие диеты, способной улучшить память. В основе ее — продукты, которые утончают клеточные мембраны, что способствует увеличению скорости обмена сигналами между клетками.
Как сообщает интернет-портал «Ридус», в результате мозг легче обрабатывает большие потоки информации.
Наиболее полезными для улучшения памяти является средиземноморская диета, которая базируется на употреблении нерафинированных круп, фруктов и изделий из твердых сортов пшеницы, а также диета MIND — она включает в себя частое употребление овощей, птицы и рыбы.
Положительное влияние на мозговую деятельность также оказывают такие продукты, как какао, чай и кофе.
Ранее сообщалось, что американские исследователи разработали диету, продлевающую жизнь. Основным тезисом ученых стал призыв к отказу от углеводов.