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09 октября 2017
08 октября 2017
00:35  09 октября 2017 0

Ученые разработали диету, улучшающую память

С каждым годом проблемы с памятью испытывают все больше людейФото: pxhere.com

Ученые из университета Хельсинки назвали составляющие диеты, способной улучшить память. В основе ее — продукты, которые утончают клеточные мембраны, что способствует увеличению скорости обмена сигналами между клетками.

Как сообщает интернет-портал «Ридус», в результате мозг легче обрабатывает большие потоки информации.

Наиболее полезными для улучшения памяти является средиземноморская диета, которая базируется на употреблении нерафинированных круп, фруктов и изделий из твердых сортов пшеницы, а также диета MIND — она включает в себя частое употребление овощей, птицы и рыбы.

Положительное влияние на мозговую деятельность также оказывают такие продукты, как какао, чай и кофе.

Ранее сообщалось, что американские исследователи разработали диету, продлевающую жизнь. Основным тезисом ученых стал призыв к отказу от углеводов.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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