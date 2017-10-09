13:46 09 октября 2017 1

Четверть жилого сектора Троицка остается без отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке Челябинской области 9 октября, в понедельник, 25 процентов домов остаются без отопления. 30 процентов жилого сектора получают тепло полностью, в остальных домах температура ниже нормы. Об этом «URA.RU» сообщил мэр Троицка Александр Виноградов. Полностью подключить дома к отоплению власти города обещают до конца недели.

Без тепла остаются педагогический колледж и колледж гражданской авиации. Ниже нормы температура в двух детских садах и в одной из детских поликлиник. По словам Александра Виноградова, чтобы обеспечить теплом весь Троицк, необходимо повысить давление для увеличения объема теплоносителя. Но из-за изношенности сетей это делать опасно. Вечером 9 октября объем планируют запустить за счет переключения с резервной теплотрассы на основную. Утром 9 октября в Троицке вновь побывал замминистра строительства и ЖКХ региона Иван Белавкин, ему доложили о ходе работ.

О провале отопительного сезона в Троицке было известно заранее. Городские власти не скрывают, что сменили теплоснабжающую организацию (ООО «ТЭК») на новую (ООО «Перспектива») по требованию ГРЭС из-за накопившихся долгов. Однако в собственности прежнего поставщика тепла остались сети. И есть подозрение, что «ТЭК» саботировала подготовку к отопительному сезону, из-за чего образовались утечки и аварии. В начале октября в городе объявили режим повышенной готовности к ЧС. Причины, по которым был сорван отопительный сезон, не сочли уважительными, и мэру Александру Виноградову досталось от губернатора Бориса Дубровского.

По просьбе главы региона, бригады МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» отправились решать проблему муниципалитета. Контроль за ситуацией поручен замглавы региона Сергею Шалю. На место выехали руководитель регионального ГУ МЧС Юрий Буренко и замминистра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин. Не дожидаясь приезда челябинских чиновников, жители города обратились на «Первый канал».

Замминистра строительства Иван Белавкин рассказал корреспонденту «URA.RU» о проблеме. Так, от ГРЭС до границы с городом ведет магистраль. В одном месте была авария. Не завершена была реконструкция 700-миллиметровой трубы через мост и не завершен отвод от этой магистрали до новой котельной. Эти работы проводились в конце прошлой недели. В самом Троицке четыре тепломагистрали. Три из них запустили вовремя. На четвертой, принадлежащей «ТЭК», были аварии. «Объем теплосетей в городе очень большой. Они заполнены, но пока прокрутится и нагреется теплоноситель [горячая вода], требуется время. Инспекторы из Магнитогорска и представители местных управляющих компаний обходят дома и регулируют теплоснабжение. Бригады челябинского МУП ЧКТС приехали и помогают устранять аварии. Ситуация абсолютно управляемая», — сказал Иван Белавкин.