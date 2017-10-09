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09 октября 2017
13:55  09 октября 2017 8

Гранатометы, огнеметы и С-400. Россия завалит Саудовскую Аравию оружием

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, с-300, ракетный комплекс
Россия пополнит бюджет за счет военной техникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках огнеметов ТОС-1А, автоматических гранатометов АГС-30, противотанковых управляемых ракет «Корнет-ЭМ» и зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом информирует Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

Меморандум о промышленном сотрудничестве в области ВТС подписали Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания, передает RT.

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Гранатометы, огнеметы и С-400. Россия завалит Саудовскую Аравию оружием

В документе прописан пункт о приобретении и локализации производства продукции военного назначения, направленный на развитие технологического сотрудничества в военно-технической сфере, добавляет агентство Nation News.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало о принципиальной договоренности между двумя странами, достигнутой после визита в Москву короля Саудовской Аравии, относительно поставок зенитных ракетных систем С-400.

Лев Истомин
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