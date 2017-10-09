14:34 09 октября 2017 3

Юрист Вячеслав Вуккерт обязан уведомить Скуратова о том, что экс-генпрокурору придется дать показания в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициатор процесса против журналиста «URA.RU», бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, приедет на суд и даст показания как потерпевший в деле о клевете. Заседание назначено на 17 ноября в Ленинском мировом суде Екатеринбурга, решение приняла судья второго участка.

В понедельник, 9 октября, начался процесс по делу редактора новостей «URA.RU» Юлии Литвиненко, обвиняемой в клевете на экс-генпрокурора. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы о судебных разбирательствах в отношении Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». Журналистка рассказала, что за решением суда, которое позже было отменено как незаконное, стояли юристы фирмы, принадлежащей экс-генпрокурору.

9 октября Скуратова на процессе не было. Однако он будет обязан явиться на процесс и дать показания лично. «Это поможет пролить хоть какой-то свет на то, что именно он считает клеветой. Потому что мне лично обвинительный акт совершенно непонятен. Он неконкретный, там нет никаких определенных фраз, которые признаны не соответствующими действительности, не доказан умысел. Поэтому и мне, и суду будет полезно выслушать экс-силовика Скуратова, чтобы понять, как именно надо защищаться», — говорит Литвиненко.

Все заседания суда будут открытыми. Хотя представитель потерпевшего Вячеслав Вуккерт и гособвинение настаивали на проведении процесса в закрытом режиме, судья отказалась удовлетворить это ходатайство.

Уголовное дело против Литвиненко было возбуждено в конце декабря 2016 года. Заявитель — экс-генпрокурор России Юрий Скуратов. Он выпускник Уральской юридической академии (тогда она носила название Свердловского юридического института). Скуратов был первым и последним генпрокурором России, которого сняли с должности после выступления СМИ в 1999 году. C 2000 года Скуратов занимается свободной юридической практикой. В 2016 году совладелец его компании помог ранее судимому акционеру завода «Вентпром» Макарову выиграть в арбитражном суде дело против предприятия. За акции стоимостью 23 тысячи рублей Макаров потребовал 1,4 млрд рублей. Первая инстанция иск отклонила, во второй инстанции юристы компании Скуратова сумели доказать долг перед акционером. «Вентпром» оказался на грани закрытия и должен был уволить 500 человек. «URA.RU» сначала публиковало о происходящем ряд новостей, а потом появилась статья, целью которой было привлечь внимание к заводу.

Юрий Скуратов написал заявление о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжалось восемь месяцев, Юлия Литвиненко прошла детектор лжи, который доказал ее правоту, в агентстве прошли обыски. В июле следствие было закончено, дело ушло в прокуратуру, откуда было возвращено обратно в отдел дознания ГУ МВД России по Свердловской области. Но и новое следствие не сумело конкретизировать обвинение против журналистки. Это учел суд первой инстанции, но вторая решила встать на сторону прокуратуры, и дело было отправлено в суд.