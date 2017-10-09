18:26 09 октября 2017 4

Развитие спорта в крупнейшем городе ХМАО под угрозой — в Сургуте некому тренировать детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В спортшколах Сургута массовые увольнения — из секций ушли порядка 80 спортсменов-инструкторов. Об этом «URA.RU» сообщили источники в спортшколах. Данные также подтвердили в окружном Центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

По данным инсайдеров, массовые увольнения затронули практически все спортшколы Сургута — секции по разным стилям единоборств, тяжелой атлетике, плаванию. Спортсменам-инструкторам предложили уволиться, пообещав трудоустройство в сургутский филиал окружного Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, который якобы должен был появиться в крупнейшем городе ХМАО этой осенью. Однако уже после массовых увольнений выяснилось, что филиал открыт в Сургуте не будет, а набор в региональное ведомство крайне ограничен.

Мэрию Сургута теперь обвиняют в посягательстве на детский спорт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Инициатором выступил Шамиль Лукманов, начальник управления спорта города. Восемьдесят спортсменов, которые уволились, — это не только атлеты, которые представляют Сургут и Югру на соревнованиях самого разного уровня, не только кандидаты в сборную Россию, это еще и тренеры в секциях. Как правило, они занимаются с малышами, то есть дают основную базу для детей. Можете сами посмотреть — спортивные секции переполнены. Кто будет тренировать? А главный вопрос, ответа на который пока так никто и не дал: почему заставили уволиться?» — рассказал на условиях анонимности старший тренер одной из спортшкол Сургута.

В Центре спортивной подготовки сборных команд Югры подтверждают, что не планируют принимать такое количество людей. «Люди приходят сюда в соответствии с рейтинговыми критериями, есть оценки, спортсмены, которых мы рассматриваем. Набора, тем более 80 человек, мы не ведем. О ситуации в Сургуте слышал, насколько мне известно, там идет реорганизация», — прокомментировал ситуацию руководитель окружного ведомства Сергей Третяк.

По данным источников в правительстве ХМАО, о массовых увольнениях уже известно в «Белом доме» Югры. Более того, по сведениям инсайдеров, Лукманова на одном из совещаний в Ханты-Мансийске раскритиковали за попытку свалить на окружные власти массовые увольнения в спортшколах Сургута.

Шамиль Лукманов — главный спортивный функционер Сургута, которому приписывают разгром массового спорта и спорта высоких достижений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Спортсмены получали зарплату из муниципального бюджета, это муниципальная услуга. Они сидели там некоторые на четверти ставки, то есть и без того копейки платились — ну представьте, что такое 5-10 тысяч рублей в месяц? Возможно, все эти игры с увольнениями нужны, чтобы деньги вывести под другие цели», — считает источник в спортивном сообществе Сургута.

В адрес администрации Сургута направлен официальный запрос. Согласно официальной статистике, массовым и детско-юношеским спортом занимаются свыше 80 тысяч сургутян.

Отметим, назначение Шамиля Лукманова на пост главы управления физической культуры и спорта мэрии вызывало вопросы еще при вступлении чиновника в должность. В Сургуте Лукманова помнят как гендиректора Ледового дворца спорта. Он ушел с поста после обысков, которые провели силовики в организации. Официальных данных о возбуждении уголовного дела не было, однако, по некоторым данным, силовые ведомства проверяли руководство Ледового дворца спорта на возможные факты коррупции.