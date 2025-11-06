Логотип РИА URA.RU
Путин выступил с речью на международном спортивном форуме

06 ноября 2025 в 19:35
Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин, выступая на международном спортивном форуме сказал слова о равноправии в спорте и честности. "Россия за равноправие стран, и спорт должен объединять людей" - сказал Путин в совей речи. А также президент напомнил, что политике в спорте не место. "Политике в спорте не место, и для России это не пустые слова, спорт не должен становиться заложником геополитических противоречий"- отметил президент.

