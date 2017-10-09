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16:14  09 октября 2017 4

Новости «URA.RU» работают. С центральной улицы Тюмени убрали «курящих зверей»

Герба на этом месте больше нетФото: Андрей Павлычев, "Фейсбук"

Тюменцы добились разрешения ситуации с огромным гербом города, установленным на площадке перед домом №94 по улице Республики. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» глава управы Центрального округа Тюмени Владислав Черкашин, герб убрали и в центре города он не появится.

«URA.RU» уже писало о том, какую реакцию у горожан в соцсетях вызвало появление огромного герба города Тюмени перед домом №94 на улице Республики. Люди писали, что огромная конструкция на небольшом участке перед многоэтажкой выглядит по меньшей мере странно, что пластиковый герб слишком яркий, а геральдические животные в таком масштабе смотрятся не очень хорошо. «Страшные-то какие, — написала одна из тюменок. — И курят — это такое мое первое впечатление при взгляде вскользь». На гербе Тюмени изображены бобр и лис.

Как рассказал Владислав Черкашин, сейчас герб убран с благоустраиваемой территории, он находится на базе. «Рассматривается несколько возможностей установки [герба] на въезде в город, — сообщил он, пояснив, что конструкцию готова забрать управа Калининского округа Тюмени. — Калининский округ любезно согласился, и на въезде в город или в аэропорту герб уместно встанет. Все же Калининский округ — это ворота города».

«Мы всегда учитываем мнение жителей, ориентируемся на него, — подчеркнул собеседник агентства. — Да, жители были против. И, откровенно говоря, конструкция достаточно крупная, насколько она там уместна была… когда начали ставить — увидели, что мнение населения все-таки отрицательное. Поэтому и отреагировали».

Закупка работ по благоустройству территории на Республики, 94 была объявлена в июле Службой заказчика по благоустройству Центрального района Тюмени — вероятно, документация была разработана еще при прежнем руководителе управы, Сергее Польянове, который ушел в отставку в начале июля.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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