17 июня 2025

В Тюмени парковка «Ленты» превратится в танцпол

В Тюмени на парковке «Ленты» устроят опен-эйр
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка пройдет в ночь с 5 на 6 июля
Вечеринка пройдет в ночь с 5 на 6 июля Фото:

В Тюмени на парковке супермаркета «Лента» на улице Республики пройдет вечеринка. В программе опен-эйра — световое шоу, фуд-корты, родео на быке и стритбол. Такая информация указана в соцсетях клуба «Точка».

«Первый в году ночной Open air на парковке Ленты для жителей Тюмени. Что вас ждет? Две сцены с разными форматами, световое и звуковое шоу, фотобудка, бык родео, турнир по стритболу», — указано в афише.

Вечеринка пройдет в ночь с 5 на 6 июля. Вход будет платным. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на парковке супермаркета «Лента» на улице Республики пройдет вечеринка. В программе опен-эйра — световое шоу, фуд-корты, родео на быке и стритбол. Такая информация указана в соцсетях клуба «Точка». «Первый в году ночной Open air на парковке Ленты для жителей Тюмени. Что вас ждет? Две сцены с разными форматами, световое и звуковое шоу, фотобудка, бык родео, турнир по стритболу», — указано в афише. Вечеринка пройдет в ночь с 5 на 6 июля. Вход будет платным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...