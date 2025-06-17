В Тюмени парковка «Ленты» превратится в танцпол

Вечеринка пройдет в ночь с 5 на 6 июля
В Тюмени на парковке супермаркета «Лента» на улице Республики пройдет вечеринка. В программе опен-эйра — световое шоу, фуд-корты, родео на быке и стритбол. Такая информация указана в соцсетях клуба «Точка».
«Первый в году ночной Open air на парковке Ленты для жителей Тюмени. Что вас ждет? Две сцены с разными форматами, световое и звуковое шоу, фотобудка, бык родео, турнир по стритболу», — указано в афише.
Вечеринка пройдет в ночь с 5 на 6 июля. Вход будет платным.
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