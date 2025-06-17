17 июня 2025

Град размером с ладошку обрушился на тюменцев. Фото

Крупный град обрушился на Сорокинский район Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Град размером с ладонь выпал в Сорокинском районе
Град размером с ладонь выпал в Сорокинском районе Фото:

Град размером с ладонь выпал в селе Готопутово в Тюменской области. Фото осадков распространилось в соцсетях.

«Огромный град выпал вчера вечером в Готопутово, Тюменская область», — такой пост появился в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению были прикреплены фото, где запечатлены внушительных размеров глыбы льда.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области местные жители обнаружили град размером с черешню. Осадки выпали во время непогоды 17 июня.

Град такого размера выпал в Сорокинском районе
Град такого размера выпал в Сорокинском районе
Фото:

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Град размером с ладонь выпал в селе Готопутово в Тюменской области. Фото осадков распространилось в соцсетях. «Огромный град выпал вчера вечером в Готопутово, Тюменская область», — такой пост появился в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению были прикреплены фото, где запечатлены внушительных размеров глыбы льда. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области местные жители обнаружили град размером с черешню. Осадки выпали во время непогоды 17 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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