Град размером с ладонь выпал в Сорокинском районе
Град размером с ладонь выпал в селе Готопутово в Тюменской области. Фото осадков распространилось в соцсетях.
«Огромный град выпал вчера вечером в Готопутово, Тюменская область», — такой пост появился в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению были прикреплены фото, где запечатлены внушительных размеров глыбы льда.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области местные жители обнаружили град размером с черешню. Осадки выпали во время непогоды 17 июня.
Град такого размера выпал в Сорокинском районе
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