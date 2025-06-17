17 июня 2025

В Тюменской области заработал мобильный интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Интернет в регионе не работал пять дней
Интернет в регионе не работал пять дней Фото:

В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Ограничения связи длились с 12 июня.

«По данным операторов сотовой связи — мобильный интернет работает без ограничений», — сообщили в инфоцентре. Они были введены с 12 июня в целях безопасности населения.

Из-за отсутствия мобильного интернета горожане не могли вызвать такси, испытывали сложности при оплате онлайн и теряли связь с близкими. При этом стационарный интернет и сети WI-FI работали в штатном режиме.

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В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Ограничения связи длились с 12 июня. «По данным операторов сотовой связи — мобильный интернет работает без ограничений», — сообщили в инфоцентре. Они были введены с 12 июня в целях безопасности населения. Из-за отсутствия мобильного интернета горожане не могли вызвать такси, испытывали сложности при оплате онлайн и теряли связь с близкими. При этом стационарный интернет и сети WI-FI работали в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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