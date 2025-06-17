В Тюменской области заработал мобильный интернет

Интернет в регионе не работал пять дней
В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Ограничения связи длились с 12 июня.
«По данным операторов сотовой связи — мобильный интернет работает без ограничений», — сообщили в инфоцентре. Они были введены с 12 июня в целях безопасности населения.
Из-за отсутствия мобильного интернета горожане не могли вызвать такси, испытывали сложности при оплате онлайн и теряли связь с близкими. При этом стационарный интернет и сети WI-FI работали в штатном режиме.
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