Сильный дождь и град: тюменцев предупредили об опасной погоде

Гроза будет в тюмени несколько дней
В Тюмени с 19 по 21 июня ожидаются сильный ветер, дождь и град. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«19 июня на юге Тюменской области местами ожидается сильный ливень, дождь, крупный град, ветер с порывами 25 м/с и более», — говорится в сообщении. Также в этот день прогнозируется гроза.
С 20 по 21 июня плохая погода сохранится. Специалисты прогнозируют ливни, град и грозы.
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