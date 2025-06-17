17 июня 2025

Сильный дождь и град: тюменцев предупредили об опасной погоде

Синоптики предупредили жителей Тюменской области о ливнях и граде с 19-21 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза будет в тюмени несколько дней
Гроза будет в тюмени несколько дней Фото:

В Тюмени с 19 по 21 июня ожидаются сильный ветер, дождь и град. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«19 июня на юге Тюменской области местами ожидается сильный ливень, дождь, крупный град, ветер с порывами 25 м/с и более», — говорится в сообщении. Также в этот день прогнозируется гроза.

С 20 по 21 июня плохая погода сохранится. Специалисты прогнозируют ливни, град и грозы.

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В Тюмени с 19 по 21 июня ожидаются сильный ветер, дождь и град. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «19 июня на юге Тюменской области местами ожидается сильный ливень, дождь, крупный град, ветер с порывами 25 м/с и более», — говорится в сообщении. Также в этот день прогнозируется гроза. С 20 по 21 июня плохая погода сохранится. Специалисты прогнозируют ливни, град и грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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