Видимость из окон домов не более 150 метров
В ночь на 18 июня на Тюмень опустился густой туман. Как сообщают очевидцы URA.RU, из окон многоэтажек видимость не более 150 метров.
«Тюмень тут туман окутал. Видимость из окон — метров 150», — поделился очевидец. Из-за тумана даже не видно ночные огни частного сектора в соседнем районе, который находится в паре километров.
Непогода бушует в регионе уже несколько дней. Буквально сегодня на Сорокинский район Тюменской области обрушился град размером с черешню.
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