17 июня 2025

Тюмень накрыл густой туман. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость из окон домов не более 150 метров
Видимость из окон домов не более 150 метров Фото:

В ночь на 18 июня на Тюмень опустился густой туман. Как сообщают очевидцы URA.RU, из окон многоэтажек видимость не более 150 метров.

«Тюмень тут туман окутал. Видимость из окон — метров 150», — поделился очевидец. Из-за тумана даже не видно ночные огни частного сектора в соседнем районе, который находится в паре километров.

Непогода бушует в регионе уже несколько дней. Буквально сегодня на Сорокинский район Тюменской области обрушился град размером с черешню.

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В ночь на 18 июня на Тюмень опустился густой туман. Как сообщают очевидцы URA.RU, из окон многоэтажек видимость не более 150 метров. «Тюмень тут туман окутал. Видимость из окон — метров 150», — поделился очевидец. Из-за тумана даже не видно ночные огни частного сектора в соседнем районе, который находится в паре километров. Непогода бушует в регионе уже несколько дней. Буквально сегодня на Сорокинский район Тюменской области обрушился град размером с черешню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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