В Тюмени в Восточном районе, Тюменской слободе и Патрушево 18 июня заканчивается второй этап опрессовок. Следующими районами, где с 23 июня по 4 июля отключат горячую воду, станут Дом Обороны, центр и Маяк. Такая информация указана на сайте УСТЭК.
«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — третий этап: с 23 июня по 4 июля», — указано в сообщении. Первый этап опрессовок закончился 2 июня.
Ограничения будут действовать в домах на улицах Розы Люксембург, Коммунистической, Луначарского, Республики, Водопроводной, Восстания, Белинского, Клары Цеткин, Таврической, Ямской, Льва Толстого, Чернышевского. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
- с 7 по 18 июля — центр;
- с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!