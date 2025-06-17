17 июня 2025

Где в Тюмени на две недели отключат горячую воду. Список

В Тюмени 23 июня отключат горячую воду в районах Дом Обороны, Маяк и центр
© Служба новостей «URA.RU»
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С 23 июня стартует третий этап опрессовок
С 23 июня стартует третий этап опрессовок Фото:

В Тюмени в Восточном районе, Тюменской слободе и Патрушево 18 июня заканчивается второй этап опрессовок. Следующими районами, где с 23 июня по 4 июля отключат горячую воду, станут Дом Обороны, центр и Маяк. Такая информация указана на сайте УСТЭК.

«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — третий этап: с 23 июня по 4 июля», — указано в сообщении. Первый этап опрессовок закончился 2 июня.

Ограничения будут действовать в домах на улицах Розы Люксембург, Коммунистической, Луначарского, Республики, Водопроводной, Восстания, Белинского, Клары Цеткин, Таврической, Ямской, Льва Толстого, Чернышевского. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:

  • с 7 по 18 июля — центр;
  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

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В Тюмени в Восточном районе, Тюменской слободе и Патрушево 18 июня заканчивается второй этап опрессовок. Следующими районами, где с 23 июня по 4 июля отключат горячую воду, станут Дом Обороны, центр и Маяк. Такая информация указана на сайте УСТЭК. «Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — третий этап: с 23 июня по 4 июля», — указано в сообщении. Первый этап опрессовок закончился 2 июня. Ограничения будут действовать в домах на улицах Розы Люксембург, Коммунистической, Луначарского, Республики, Водопроводной, Восстания, Белинского, Клары Цеткин, Таврической, Ямской, Льва Толстого, Чернышевского. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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