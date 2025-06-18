В Тюмень идут сильные дожди с грозой и градом

В Тюмени 19 июня ожидается град
В Тюмени 19 июня ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Температура воздуха составит +25 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 19 июня температура воздуха составит ночью +9, +14 градусов, в дневные часы +20, +25 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидается сильный дождь, гроза и град», — сказано на сайте управления.
Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду. Влажность воздуха составит 91%.
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