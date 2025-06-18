В Тюмени выставили на продажу старинный особняк

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Здание находится на реконструкции уже несколько лет
Здание находится на реконструкции уже несколько лет Фото:

В Тюмени на продажу выставили особняк «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева», который расположен на улице республики. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

«Оcoбняк Пaнкpатьева — двухэтажное здание в историческом центре города, объект культурного наследия. Здание расположено в историческом центре у туристической пешеходной улицы Дзержинского», — говорится в описании объекта. Цена продажи составляет 251 миллион рублей.

В настоящий момент здание находится на реконструкции. Там планируют открыть караоке-бар, магазины и салон красоты.

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В Тюмени на продажу выставили особняк «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева», который расположен на улице республики. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений. «Оcoбняк Пaнкpатьева — двухэтажное здание в историческом центре города, объект культурного наследия. Здание расположено в историческом центре у туристической пешеходной улицы Дзержинского», — говорится в описании объекта. Цена продажи составляет 251 миллион рублей. В настоящий момент здание находится на реконструкции. Там планируют открыть караоке-бар, магазины и салон красоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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