В Тюмени выставили на продажу старинный особняк

Здание находится на реконструкции уже несколько лет
В Тюмени на продажу выставили особняк «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева», который расположен на улице республики. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.
«Оcoбняк Пaнкpатьева — двухэтажное здание в историческом центре города, объект культурного наследия. Здание расположено в историческом центре у туристической пешеходной улицы Дзержинского», — говорится в описании объекта. Цена продажи составляет 251 миллион рублей.
В настоящий момент здание находится на реконструкции. Там планируют открыть караоке-бар, магазины и салон красоты.
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