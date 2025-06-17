В Тюмени на продажу выставили бар в центре города

Заведение оценили в 20 миллионов рублей
В Тюмени на продажу выставили бар You Super. Бизнес владелец оценил в 20 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений. Заведение располагается в центре города на улице Володарского.
«Бар в центре города с помещением в собственности. Цена продажи — 20 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления.
Там также отмечено, что заведение продается со всей мебелью и техникой. Персонал также остается на рабочем месте. Причины продажи бизнеса не раскрываются.
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