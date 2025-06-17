17 июня 2025

В Тюмени на продажу выставили бар в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение оценили в 20 миллионов рублей
Заведение оценили в 20 миллионов рублей Фото:

В Тюмени на продажу выставили бар You Super. Бизнес владелец оценил в 20 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений. Заведение располагается в центре города на улице Володарского.

«Бар в центре города с помещением в собственности. Цена продажи — 20 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления.

Там также отмечено, что заведение продается со всей мебелью и техникой. Персонал также остается на рабочем месте. Причины продажи бизнеса не раскрываются.

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В Тюмени на продажу выставили бар You Super. Бизнес владелец оценил в 20 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений. Заведение располагается в центре города на улице Володарского. «Бар в центре города с помещением в собственности. Цена продажи — 20 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления. Там также отмечено, что заведение продается со всей мебелью и техникой. Персонал также остается на рабочем месте. Причины продажи бизнеса не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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