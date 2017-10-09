Газовый баллон в автомобиле главного врача Кетовской центральной районной больницы в Зауралье мог взорваться из-за разгерметизации. Об этом «URA.RU» сообщил юрист Алексей Зарецкий, представляющий интересы пострадавшего Андрея Легрова.
Несчастный случай произошел вечером 3 октября на улице Лесной в селе Кетово. Главный врач районной больницы Андрей Легров вез домой в багажнике машины газовый баллон. В дороге мужчина услышал шипение, когда открыл багажник — произошел взрыв. Легров получил ожоги разной степени тяжести рук, шеи и лица. Кроме того, огонь уничтожил его автомобиль.
По мнению Алексея Зарецкого, вина за произошедшее лежит на продавце, который не принял мер, чтобы не допустить разгерметизации баллона при перевозке. «Мы говорим об указании услуги ненадлежащего качества. Единственная ответственность покупателя при перевозке — закрепить баллон ремнями, чтобы он не болтался», — пояснил юрист.
Зарецкий уже обратился в следственные органы. «Будем настаивать на возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ №143 «Нарушение требований охраны труда» и №168 «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности», — добавил он.
Юрист также предположил, что продавец — УК «Калипсо» — уже пытается избежать наказания: «Мы обратились в полицию с просьбой изъять видеозапись, на которой видно, как Легров приобретает газовый баллон, потому что журнал реализации они уже успели «потерять».
В УК «Калипсо» корреспонденту «URA.RU» заявили, что ничего не знают об инциденте и комментарии дадут, когда поступит информация. В то же время представитель компании отметил, что покупатель обязан был сам обеспечить безопасность перевозки баллона.
По факту происшествия проводят проверку курганские газовики. «Ведется внутреннее техническое расследование, результаты которого будут известны к концу недели», — сказал гендиректор ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. Собеседник пояснил, что ответственность продавца в этом случае определяется Гражданским кодексом РФ. Продавец был обязан провести техническое обследование баллона перед реализацией, проинструктировать покупателя о мерах предосторожности.
В разговоре с корреспондентом агентства сам Андрей Легров уверил, что перевозил баллон по правилам, так как делает это уже не впервые. Он подчеркнул, что никакого инструктажа по безопасности с ним не проводилось. Свое состояние здоровья на текущий момент он характеризует как «нормальное».