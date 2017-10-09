16:46 09 октября 2017 3

Поклонскую хотят позвать в Тюмень на открытие памятника императору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени может появиться памятник российскому императору Николаю II. С таким предложением сегодня, 9 октября, на встрече депутатов с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием в областной думе выступил городской депутат Игорь Ракша. На открытие памятника, по словам народного избранника, планируется пригласить депутата Госдумы Наталью Поклонскую и руководителя общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонида Решетникова.

«Почему бы православным не объединиться в благом деле — не для борьбы с „Матильдой“, а перенести этот вектор в созидательное направление? Только добром и любовью можно изменить эту ситуацию вокруг царской семьи, — пояснил Ракша корреспонденту „URA.RU“. — Нам надо возвращаться к истокам. Владыка поддержал эту идею».

Сейчас идея установки памятника — на стадии разработки. По словам депутата, поставить монумент предполагается на пожертвования горожан, но, когда будет создан проект и когда начнется сбор средств, пока неизвестно. Игорь Ракша подчеркнул, что появление такого памятника в Тюмени обусловлено и историческими реалиями: последний российский император побывал в городе в 1918-м по дороге из Тобольска в Екатеринбург, где и был казнен. Монумент может появиться на набережной руки Туры в районе монастыря.

«В Тюмени есть немало различных памятников — меценату Николаю Чукмалдину, купцу Андрею Текутьеву, есть даже памятник дворнику и сантехнику, — напомнил Ракша. — Конечно, к годовщине расстрела в 1918 году мы поставить памятник императору не успеем, скорее всего, это будет долгая история, но такой памятник, я считаю, городу нужен».