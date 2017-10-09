После смерти пожилой жительницы Перми ее сиделка решила радикальным способом избавиться от домашних любимцев. Она просто выкинула из окна нескольких кошек. Сейчас полиция проводит по данному факту проверку.
Шокирующий случай произошел на улице Крупской, 69/2. «Умерла женщина, которая содержала в квартире 12 кошачьих душ. И после ее смерти кошки полетели с 5 этажа. Выкидывала их тетка, которая типа „ухаживала за лежачей“. В данном эпизоде разбирается полиция», — написал в соцсетях активист движения «Антидогхантер» Семен Филипповский. Зоозащитник рассказал корреспонденту «URA.RU», что женщина выбрасывала кошек на глазах у прохожих, среди которых были дети. Прохожие вызвали полицию, стражи порядка поднялись в квартиру и изъяли оставшихся животных.
Зоозащитница Галя Море рассказала «URA.RU», что сейчас шесть пострадавших котов находятся в ее приюте «Матроскин». «Котики в очень плохом состоянии, причем не только из-за падения. Видно, что за ними, скорее всего, плохо ухаживали», — говорит собеседница. По словам девушки, еще два кота находятся на передержке, остальные — в приюте у Семена.
В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили, что сейчас проводят проверку по факту обращения граждан.