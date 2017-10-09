Экс-жена Аркадия Ротенберга оплатила ремонт в курганской школе искусств

17:15 09 октября 2017 0

В школе искусств Наталью Ротенберг встречали танцами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшая супруга миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья помогла преобразиться детской школе искусств им. В. А. Громова в Кургане. На деньги благотворительного фонда, который основала Ротенберг, в хореографических залах провели капитальный ремонт.

В классах установили новые станки, покрасили стены и потолок, оборудовали раздевалки и постелили сценический линолеум. «Важно, чтобы дети с самого начала занимались на профессиональном покрытии, — цитирует директора школы Светлану Ботникову kikonline.ru. — Но, к сожалению, в основном, в школах искусств города таких возможностей нет: материалы дорогие — один квадрат стоит около тысячи рублей, к тому же много дорогостоящих сопутствующих работ. Но мы уложились и в объемы финансирования, и в сроки. И во всем, даже в согласовании документов, чувствовали поддержку Натальи».

Светлана Ботникова добавляет, что Ротенберг окончила школу искусств им. В. А. Громова в 1995 году по классу «хореография».

Экс-жена Аркадия Ротенберга родом из Кургана. За бизнесмена она вышла в 2005 году в Москве. Спустя восемь лет супруги развелись, Наталья переехала в Лондон, где основала благотворительный фонд NR Foundation. Организация проводит мероприятия для детей, спонсирует поездки на соревнования, оказывает необходимую помощь для раскрытия юных талантов. На сайте фонда указывается, что «группа NR как международный бренд имеет холдинги и делает многочисленные инвестиции по всему миру».